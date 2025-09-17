Уряд розширив програму «Пакунок школяра» — допомогу можна буде витрачати і на книги

З 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми «Пакунок школяра».

Фото: bbc.co.uk

Кабінет Міністрів оновив програму «Пакунок школяра». Про це повідомило Мінсоцполітики.

Зазначається, що вже з 1 жовтня допомогу можна буде витрачати і на книги

Додано такі MCC-коди:

5942 — книжкові магазини;

5192 — книги, періодичні видання та газети.

Крім того, нова редакція прийнятої постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми «Пакунок школяра».

Цьогоріч програма триває до 15 листопада. Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

