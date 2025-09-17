Практика судов
Правительство расширило программу «Пакет школьника» — помощь можно будет тратить и на книги

18:53, 17 сентября 2025
С 1 января 2026 года заработает перечень магазинов, где можно будет приобрести товары для первоклассников за средства программы «Пакет школьника».
Кабинет Министров обновил программу «Пакет школьника». Об этом сообщило Минсоцполитики.

Отмечается, что уже с 1 октября помощь можно будет тратить и на книги.

Добавлены такие MCC-коды:

  • 5942 — книжные магазины;
  • 5192 — книги, периодические издания и газеты.

Кроме того, новая редакция принятого постановления предусматривает, что с 1 января 2026 года заработает перечень магазинов, где можно будет приобретать товары для первоклассников за средства программы «Пакет школьника».

В этом году программа действует до 15 ноября. Использовать средства можно в течение 180 дней после начисления как в офлайн, так и в онлайн-магазинах, однако оплата проводится только в безналичной форме.

