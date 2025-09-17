Правительство расширило программу «Пакет школьника» — помощь можно будет тратить и на книги

Кабинет Министров обновил программу «Пакет школьника». Об этом сообщило Минсоцполитики.
Отмечается, что уже с 1 октября помощь можно будет тратить и на книги.
Добавлены такие MCC-коды:
Кроме того, новая редакция принятого постановления предусматривает, что с 1 января 2026 года заработает перечень магазинов, где можно будет приобретать товары для первоклассников за средства программы «Пакет школьника».
В этом году программа действует до 15 ноября. Использовать средства можно в течение 180 дней после начисления как в офлайн, так и в онлайн-магазинах, однако оплата проводится только в безналичной форме.
