Правительство расширило программу «Пакет школьника» — помощь можно будет тратить и на книги

С 1 января 2026 года заработает перечень магазинов, где можно будет приобрести товары для первоклассников за средства программы «Пакет школьника».

Фото: bbc.co.uk

Кабинет Министров обновил программу «Пакет школьника». Об этом сообщило Минсоцполитики.

Отмечается, что уже с 1 октября помощь можно будет тратить и на книги.

Добавлены такие MCC-коды:

5942 — книжные магазины;

5192 — книги, периодические издания и газеты.

Кроме того, новая редакция принятого постановления предусматривает, что с 1 января 2026 года заработает перечень магазинов, где можно будет приобретать товары для первоклассников за средства программы «Пакет школьника».

В этом году программа действует до 15 ноября. Использовать средства можно в течение 180 дней после начисления как в офлайн, так и в онлайн-магазинах, однако оплата проводится только в безналичной форме.

