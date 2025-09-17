Кабмін призначив Ірину Овчаренко заступницею міністра економіки

Уряд також погодив призначення Володимира Василенка заступником голови Тернопільської ОДА.

Фото: buvrtysa.gov.ua

Кабінетом Міністрів призначив Ірину Овчаренко заступницею міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

З 2002 року Ірина Овчаренко працювала в управлінні економіки Державного комітету по водному господарству, а у 2004 році вона очолила відділ планування економіки.

Через рік вона була призначена заступницею начальника відділу водогосподарського будівництва та проектних робіт. На цій посаді Ірина Овчаренко провела шість років (2005-2011). Наступні п'ять років (2011-2016) вона очолювала відділ економіки та стратегічного планування Державного агентства водних ресурсів.

З травня 2015 по вересень 2016 рік Овчаренко була тимчасово виконуючою голови, а у листопаді 2016 року вона очолила Держагентство водних ресурсів. 29 жовтня 2019 року розпорядженням очільника Кабінету міністрів вона була звільнена із займаної посади.

З листопада по грудень 2020 року вона була першою заступницею голови Національного агентства України з питань державної служби.

Також уряд погодив призначення Володимира Василенка заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

