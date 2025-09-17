Практика судів
  1. В Україні

Кабмін призначив Ірину Овчаренко заступницею міністра економіки

19:22, 17 вересня 2025
Уряд також погодив призначення Володимира Василенка заступником голови Тернопільської ОДА.
Кабмін призначив Ірину Овчаренко заступницею міністра економіки
Фото: buvrtysa.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінетом Міністрів призначив Ірину Овчаренко заступницею міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

З 2002 року Ірина Овчаренко працювала в управлінні економіки Державного комітету по водному господарству, а у 2004 році вона очолила відділ планування економіки.

Через рік вона була призначена заступницею начальника відділу водогосподарського будівництва та проектних робіт. На цій посаді Ірина Овчаренко провела шість років (2005-2011). Наступні п'ять років (2011-2016) вона очолювала відділ економіки та стратегічного планування Державного агентства водних ресурсів.

З травня 2015 по вересень 2016 рік Овчаренко була тимчасово виконуючою голови, а у листопаді 2016 року вона очолила Держагентство водних ресурсів. 29 жовтня 2019 року розпорядженням очільника Кабінету міністрів вона була звільнена із займаної посади.

З листопада по грудень 2020 року вона була першою заступницею голови Національного агентства України з питань державної служби.

Також уряд погодив призначення Володимира Василенка заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування когнітивних здібностей учасників добору на посади суддів місцевих судів завершено – відомі результати

Чверть кандидатів на посади суддів, які отримали доступ до тестування, припинили участь у доборі.

Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент призначив суддю КСУ – ним став Юрій Барабаш.

Суддю КАС ВС Ігоря Дашутіна обрали до Великої Палати Верховного Суду

Збори суддів КАС ВС за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на 3 роки Ігоря Дашутіна.

Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик призначив двох іноземних експертів до Етичної ради, яка перевіряє доброчесність кандидатів до ВРП.

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді