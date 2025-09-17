Практика судов
Кабмин назначил Ирину Овчаренко заместителем министра экономики

19:22, 17 сентября 2025
Правительство также согласовало назначение Владимира Василенко заместителем главы Тернопольской ОГА.
Кабинет Министров назначил Ирину Овчаренко заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

С 2002 года Ирина Овчаренко работала в управлении экономики Государственного комитета по водному хозяйству, а в 2004 году возглавила отдел планирования экономики.

Через год она была назначена заместителем начальника отдела водохозяйственного строительства и проектных работ. На этой должности Ирина проработала шесть лет (2005–2011). Следующие пять лет (2011–2016) она возглавляла отдел экономики и стратегического планирования Государственного агентства водных ресурсов.

С мая 2015 по сентябрь 2016 года Овчаренко была временно исполняющей обязанности главы, а в ноябре 2016 года возглавила Госагентство водных ресурсов. 29 октября 2019 года распоряжением главы Кабинета Министров она была освобождена от занимаемой должности.

С ноября по декабрь 2020 года она была первым заместителем главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Также правительство согласовало назначение Владимира Василенко заместителем главы Тернопольской областной государственной администрации.

