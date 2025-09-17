Новий посол Німеччини Гайко Томс розпочав дипломатичну місію в Україні

Під час зустрічі Євген Перебийніс та Гайко Томса обговорили взаємодію країн з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Заступник очільника МЗС України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гайко Томса. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Зазначається, що заступник міністра привітав главу місії ФРН з початком його дипломатичної діяльності в нашій державі та високо оцінив поточний рівень політичного діалогу між Україною і Німеччиною, відзначивши європейське лідерство ФРН за рівнем наданої Україні всебічної допомоги, зокрема в оборонній сфері, для протидії російській агресії.

Під час зустрічі сторони обговорили взаємодію країн з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, критичних потреби ЗСУ, а також наслідків щоденних ракетних і дронових атак Росії, наголосивши на необхідності рішучого посилення міжнародного тиску на державу-агресора для досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.

Крім того, посол Томс запевнив у незмінній підтримці ФРН суверенітету та територіальної цілісності України, а також підкреслив готовність й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні з боку Німеччини.

