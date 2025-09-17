Практика судов
Новый посол Германии Гайко Томс начал дипломатическую миссию в Украине

20:11, 17 сентября 2025
Во время встречи Евгений Перебийнис и Гайко Томс обсудили взаимодействие стран по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Фото: mfa.gov.ua
Заместитель главы МИД Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Федеративной Республики Германия в Украине Гайко Томса. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Отмечается, что заместитель министра поздравил главу миссии ФРГ с началом его дипломатической деятельности в нашем государстве и высоко оценил текущий уровень политического диалога между Украиной и Германией, отметив европейское лидерство ФРГ по уровню оказанной Украине всесторонней помощи, в частности в оборонной сфере, для противодействия российской агрессии.

Во время встречи стороны обсудили взаимодействие стран по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, критические потребности ВСУ, а также последствия ежедневных ракетных и дроновых атак России, подчеркнув необходимость решительного усиления международного давления на государство-агрессора для достижения справедливого и долгосрочного мира в Украине.

Кроме того, посол Томс заверил в неизменной поддержке ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул готовность и далее усиливать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине со стороны Германии.

