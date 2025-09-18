Практика судів
Зеленський доручив підготувати щорічне послання до Верховної Ради

09:40, 18 вересня 2025
Володимир Зеленський доручив робочій групі на чолі з Андрієм Єрмаком підготувати проект щорічного послання до Верховної Ради.
Зеленський доручив підготувати щорічне послання до Верховної Ради
Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати проект щорічного послання глави держави до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України. Для цього він визначив робочу групу, що отримала завдання завершити підготовку документа до 1 грудня. Про це йдеться в указі Президента.

Керівництво підготовкою документа покладено на главу Офісу Президента Андрія Єрмака, який очолив робочу групу.

Його заступником став Олександр Боголов, директор Національного інституту стратегічних досліджень, який відповідатиме за методичний і науковий супровід розробки пректу.

До складу групи увійшли заступники Єрмака Ірина Верещук, Ігор Жовква, Олена Ковальська, Віктор Микита, Ірина Мудра, Павло Паліса та Олег Татаров. Також у команду залучено керівника Державного управління справами Ігоря Лисого.

Зеленський дозволив Єрмаку за необхідності змінювати персональний склад групи та залучати до роботи представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій, а також українських і зарубіжних науковців та незалежних експертів.

Протягом наступного місяця група має встановити структуру документа та створити план його підготовки. Крім того, розроблятиметься зміст матеріалів, що стануть основою для президентського звернення. Завершений проєкт повинен бути переданий для остаточного розгляду не пізніше 1 грудня. 

Верховна Рада України Володимир Зеленський

