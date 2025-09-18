Практика судов
Зеленский поручил подготовить ежегодное послание Верховной Раде

09:40, 18 сентября 2025
Владимир Зеленский поручил рабочей группе во главе с Андреем Ермаком подготовить проект ежегодного послания Верховной Раде.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить проект ежегодного послания главы государства Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Для этого он определил рабочую группу, получившую задачу завершить подготовку документа к 1 декабря. Об этом говорится в указе Президента.

Руководство по подготовке документа возложено на главу Офиса Президента Андрея Ермака, возглавившего рабочую группу.

Его заместителем стал Александр Боголов, директор Национального института стратегических исследований, отвечающий за методическое и научное сопровождение разработки проекта.

В состав группы вошли заместители Ермака Ирина Верещук, Игорь Жовква, Елена Ковальская, Виктор Никита, Ирина Мудра, Павел Палиса и Олег Татаров. Также в команду вовлечен руководитель Государственного управления делами Игорь Лысый.

Зеленский разрешил Ермаку при необходимости изменять персональный состав группы и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных организаций, украинских и зарубежных ученых и независимых экспертов.

В течение следующего месяца группа должна установить структуру документа и создать его план подготовки. Кроме того, будет разрабатываться содержание материалов, которые станут основой президентского обращения. Завершенный проект должен быть передан для окончательного рассмотрения позже 1 декабря.

