Безпідставно отримав 250 тисяч — екскерівника Одеського ТЦК Борисова судитимуть за підробку документів

ДБР завершило розслідування щодо підробки документів екскерівником Одеського ТЦК Борисовим.

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення ще одного провадження щодо колишнього очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. За даними слідства, він сфальсифікував документи, аби отримати статус пораненого під час захисту України. Насправді ж Борисов мав побутову травму, яка не була пов’язана зі службою.

На основі підроблених паперів йому незаконно нарахували додаткову грошову винагороду в розмірі 250 тисяч гривень. Крім того, він отримав п’ятимісячну відпустку нібито для лікування, яку використав для подорожей за кордон і купівлі нерухомості в одній з країн ЄС.

Борисову інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу, серед яких — перешкоджання роботі Збройних Сил України, організація підробки та використання фальшивих документів. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — до десяти років позбавлення волі.

У ДБР нагадали, що раніше було скеровано до суду низку обвинувальних актів щодо Борисова, а саме:

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України – набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів вартістю 142 927 001 (сто сорок два мільйони дев’ятсот двадцять сім тисяч одну) гривню, що більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 КК України – нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 409 КК України – ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України – використання завідомо підробленого документа.є;

⁠у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 209 КК України — організація легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

У межах останнього кримінального провадження суд, на підставі матеріалів ДБР, ухвалив передати в управління АРМА нерухомість колишнього військового комісара та його родини. Йдеться про будинок у Марбельї площею 857 кв. м, оцінений у 4 мільйони євро, а також офісне приміщення площею майже 224 кв. м вартістю понад 500 тисяч євро. Формально ці об’єкти належали матері та дружині ексчиновника.

Крім того, АРМА отримала у розпорядження й автопарк родини Борисова: Mercedes-Benz EQV за 2,9 млн грн, позашляховик Mercedes-Benz G 63 AMG за 8,4 млн грн та Toyota Land Cruiser 200, вартість якої становить близько 3 млн грн. Власниками цих авто були дружина, мати та теща екскерівника ТЦК.

