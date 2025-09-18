Практика судов
Безосновательно получил 250 тысяч — экс-руководителя Одесского ТЦК Борисова будут судить за подделку документов

13:51, 18 сентября 2025
ГБР завершило расследование по подделке документов экс-руководителем Одесского ТЦК Борисовым.
Государственное бюро расследований сообщило о завершении ещё одного производства в отношении бывшего руководителя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. По данным следствия, он сфальсифицировал документы, чтобы получить статус раненого при защите Украины. На самом деле Борисов имел бытовую травму, которая не была связана со службой.

На основании поддельных документов ему незаконно начислили дополнительное денежное вознаграждение в размере 250 тысяч гривен. Кроме того, он получил пяти­месячный отпуск якобы для лечения, который использовал для поездок за границу и покупки недвижимости в одной из стран ЕС.

Борисову инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса, среди которых — воспрепятствование работе Вооружённых Сил Украины, организация подделки и использование фальшивых документов. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до десяти лет лишения свободы.

В ГБР напомнили, что ранее было направлено в суд ряд обвинительных актов в отношении Борисова, а именно:

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 368-5 УК Украины — приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов стоимостью 142 927 001 (сто сорок два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч одну) гривну, что более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины — неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершённая в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 409 УК Украины — уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путём другого обмана, совершённое в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 358 УК Украины — использование заведомо поддельного документа;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 27 и частью 3 статьи 209 УК Украины — организация легализации средств, полученных преступным путём.

В рамках последнего уголовного производства суд, на основании материалов ГБР, постановил передать в управление АРМА недвижимость бывшего военного комиссара и его семьи. Речь идёт о доме в Марбелье площадью 857 кв. м, оценённом в 4 миллиона евро, а также офисном помещении площадью почти 224 кв. м стоимостью более 500 тысяч евро. Формально эти объекты принадлежали матери и жене бывшего чиновника.

Кроме того, АРМА получила в распоряжение и автопарк семьи Борисова: Mercedes-Benz EQV стоимостью 2,9 млн грн, внедорожник Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн грн и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 3 млн грн. Владельцами этих авто были жена, мать и тёща бывшего руководителя ТЦК.

