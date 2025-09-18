Нотаріальна палата закликала Михайла Федорова та Германа Галущенка зупинити тестування системи е-нотаріат

НПУ заявила, що у ході роботи з навчальною версії системи е-нотаріат стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні розпочалося тестування системи е-Нотаріат.

18 вересня Нотаріальна палата повідомила, що звернулася до першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка за захистом нотаріальної таємниці та зупинення тестування системи е-нотаріату.

«У ході роботи з навчальною версії системи е-нотаріат стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. Це, на думку НПУ, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян», - заявили у НПУ.

Також Нотаріальна палата заявила, що готова долучитися до опрацювання усіх пропозицій та зауважень задля врегулювання ситуації щодо питань, які пов’язані із учбовою версією тестування е-нотаріату.

