Стартував е-Нотаріат – понад 800 нотаріусів тестують нову систему в Україні

З початку запуску е-Нотаріату понад 14% нотаріусів вже випробували систему.

Фото: borgexpert.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перший тиждень тестування Єдиної державної електронної системи е-Нотаріат її випробували 830 нотаріусів, що становить понад 14% від загальної кількості нотаріусів в Україні. Про це повідомила заступниця Міністра юстиції Олена Ференс.

Найактивнішу участь у тестуванні взяли нотаріуси з Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей. Вони перевіряли функціонал системи, виконуючи тестові операції, такі як посвідчення довіреностей, заповітів, спадкових договорів, видача дублікатів документів, формування витягів зі спадкового реєстру та заведення спадкових справ. Усі дії проводяться виключно в тестовому середовищі, без юридичної сили та внесення до офіційних реєстрів.

Ференс зазначила, що нотаріуси надали понад 100 відгуків через кол-центр ДП «НАІС» та вбудований механізм підтримки. Ці відгуки включають питання, технічні зауваження та пропозиції щодо вдосконалення системи. «Кожен відгук важливий, і ми ретельно їх опрацьовуємо, щоб зробити систему максимально зручною», – підкреслила вона. Фахівці ДП «НАІС» постійно супроводжують тестування, забезпечуючи підтримку та аналізуючи отримані коментарі для покращення функціоналу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.