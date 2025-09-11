Запущен е-Нотариат – более 800 нотариусов тестируют новую систему в Украине

С момента запуска е-Нотариата более 14% нотариусов уже опробовали систему.

За первую неделю тестирования Единой государственной электронной системы е-Нотариат ее опробовали 830 нотариусов, что составляет более 14% от общего количества нотариусов в Украине. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Ференс.

Наиболее активно в тестировании приняли участие нотариусы из Киева, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей. Они проверяли функционал системы, выполняя тестовые операции, такие как удостоверение доверенностей, завещаний, наследственных договоров, выдача дубликатов документов, формирование выписок из наследственного реестра и заведение наследственных дел. Все действия проводятся исключительно в тестовой среде, без юридической силы и внесения в официальные реестры.

Ференс отметила, что нотариусы предоставили более 100 отзывов через колл-центр ГП «НАИС» и встроенный механизм поддержки. Эти отзывы включают вопросы, технические замечания и предложения по совершенствованию системы. «Каждый отзыв важен, и мы тщательно их обрабатываем, чтобы сделать систему максимально удобной», — подчеркнула она. Специалисты ГП «НАИС» постоянно сопровождают тестирование, обеспечивая поддержку и анализируя полученные комментарии для улучшения функционала.

