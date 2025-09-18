Нотариальная палата призвала Михаила Федорова и Германа Галущенко остановить тестирование системы е-нотаріат

НПУ заявила, что в ходе работы с учебной версией системы е-нотаріат стали доступны настоящие данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине началось тестирование системы е-нотаріат.

18 сентября Нотариальная палата сообщила, что обратилась к первому вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко за защитой нотариальной тайны и остановкой тестирования системы е-нотаріат.

«В ходе работы с учебной версией системы е-нотаріат стали доступны настоящие данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях. Это, по мнению НПУ, является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и правах граждан», – заявили в НПУ.

Также Нотариальная палата заявила, что готова подключиться к обработке всех предложений и замечаний для урегулирования ситуации по вопросам, связанным с учебной версией тестирования е-нотаріата.

