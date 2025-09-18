На Хмельниччині засуджений побив працівника колонії

Інцидент стався у Шепетівській виправній колонії.

На Хмельниччині перед судом постане 32-річний засуджений, який побив працівника колонії під час виконання ним службових обов’язків. Про це повідомили у прокуратурі.

Подія сталася в липні цього року в Шепетівській виправній колонії, де 32-річний вінничанин відбував чергове покарання.

За даними слідства, засуджений розмовляв по телефону, а коли закінчив — працівник установи сказав йому повернутися до камери. Втім, чоловік відмовився виконати вимоги співробітника колонії, натомість попрямував на прогулянковий майданчик і продовжив ігнорувати зауваження.

Під час конфлікту засуджений наніс два удари в обличчя правоохоронцю, який намагався повернути його до камери.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Тепер чоловіку загрожує додаткових 5 років за ґратами.

