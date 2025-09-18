В Хмельницкой области осужденный избил работника колонии

Инцидент произошел в Шепетовской исправительной колонии.

В Хмельницкой области перед судом предстанет 32-летний осужденный, избивший работника колонии во время исполнения им служебных обязанностей. Об этом сообщили в прокуратуре.

Событие произошло в июле этого года в Шепетовской исправительной колонии, где 32-летний виннитчанин отбывал очередное наказание.

По данным следствия, осужденный разговаривал по телефону, а когда закончил, работник учреждения сказал ему вернуться в камеру. Впрочем, мужчина отказался выполнить требования сотрудника колонии, направившись на прогулочную площадку и продолжил игнорировать замечания.

Во время конфликта осужденный нанес два удара в лицо правоохранителю, пытавшемуся вернуть его в камеру.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт. Теперь мужчине грозит дополнительных 5 лет за решеткой.

