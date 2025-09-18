Українцям нагадали, що таке суспільно корисні роботи в умовах воєнного стану і хто може бути залучений до них

Такі роботи можуть проводити під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держпраці зазначає, що суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту.

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану.

Тому разом з офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати:

незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;

працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, – у порядку переведення;

особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил України, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Перелік таких робіт залежить від потреб конкретного регіону.

Зокрема, це може бути:

розбір завалів та відновлення будинків, пошкоджених у результаті бойових дій,

заготівля дров для військових та населення,

розвантаження гуманітарної допомоги,

укріплення дамб,

розчищення автомобільних доріг від завалів,

допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату. Крім того, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.