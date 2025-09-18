Практика судів
  1. В Україні

Українцям нагадали, що таке суспільно корисні роботи в умовах воєнного стану і хто може бути залучений до них

22:54, 18 вересня 2025
Такі роботи можуть проводити під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.
Українцям нагадали, що таке суспільно корисні роботи в умовах воєнного стану і хто може бути залучений до них
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держпраці зазначає, що суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту.

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану.

Тому разом з офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати:

  • незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;
  • працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, – у порядку переведення;
  • особи, зайняті в особистому селянському господарстві;
  • студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;
  • особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил України, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Перелік таких робіт залежить від потреб конкретного регіону.

Зокрема, це може бути:

  • розбір завалів та відновлення будинків, пошкоджених у результаті бойових дій,
  • заготівля дров для військових та населення,
  • розвантаження гуманітарної допомоги,
  • укріплення дамб,
  • розчищення автомобільних доріг від завалів,
  • допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату. Крім того, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Мін’юст відповів на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних про довіреності та заповіти під час тесту системи е-нотаріат

В Мін’юсті заявили, що нотаріуси повинні зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо тестують систему е-нотаріат, але чи мають зберігати цю таємницю технічні працівники, розробники і донори – не пояснили.

Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах».

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді