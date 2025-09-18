Українцям нагадали, що таке суспільно корисні роботи в умовах воєнного стану і хто може бути залучений до них

Держпраці зазначає, що суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту.
До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану.
Тому разом з офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати:
Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил України, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Перелік таких робіт залежить від потреб конкретного регіону.
Зокрема, це може бути:
Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату. Крім того, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.
