Украинцам напомнили, что такое общественно полезные работы в условиях военного положения и кто может быть вовлечен в них

22:54, 18 сентября 2025
Такие работы могут проводиться при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.
Гоструда отмечает, что общественно полезные работы — это виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного положения, которые проводятся для выполнения работ оборонного характера, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период военного положения, и их последствий, а также для удовлетворения потребностей Вооружённых Сил, других военных формирований и сил гражданской защиты.

К общественно полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения.

Поэтому, наряду с официально зарегистрированными безработными, к таким работам могут привлекаться:

– незанятые лица, в том числе внутренне перемещённые лица;

– работники функционирующих в условиях военного положения предприятий (по согласованию с их руководителями), которые не задействованы в выполнении мобилизационных заданий (заказов) и не включены в состав объектовых формирований гражданской защиты — в порядке перевода;

– лица, занятые в личном крестьянском хозяйстве;

– студенты высших учебных заведений, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений;

– лица, которые самостоятельно обеспечивают себя работой.

Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей Вооружённых Сил Украины, так и на обеспечение общих нужд функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

Перечень таких работ зависит от потребностей конкретного региона.

В частности, это может быть:

– разбор завалов и восстановление домов, повреждённых в результате боевых действий,

– заготовка дров для военных и населения,

– разгрузка гуманитарной помощи,

– укрепление дамб,

– расчистка автомобильных дорог от завалов,

– помощь внутренне перемещённым лицам, людям с инвалидностью, пожилым людям.

Участие безработных в общественно полезных работах является добровольным. Оплата такого труда не может быть ниже минимальной заработной платы. Кроме того, такие работы могут дополнительно финансироваться из областных бюджетов.

Гоструда

