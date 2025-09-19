Практика судів
На Київщині судитимуть військових, які незаконно отримали 900 тисяч гривень виплат

11:02, 19 вересня 2025
Командира артилерійської батареї та його заступника судитимуть за фіктивні рапорти, завдяки яким військові незаконно отримали виплати.
На Київщині судитимуть військових, які незаконно отримали 900 тисяч гривень виплат
На Київщині судитимуть військовослужбовців, які незаконно отримали майже 900 тисяч гривень виплат. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, до суду скеровано обвинувальні акти щодо командира артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступника.

Вказується, що заступник командира підготував три рапорти, у яких вказав, що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання у Чернігівській області. Насправді ж військові перебували в іншому місці та бойових завдань не виконували.

Командир артилерійської батареї не перевірив правдивість інформації та підписав підготовлені документи. На їх підставі заступнику командира та ще 19 військовослужбовцям виплатили майже 900 тисяч гривень додаткових коштів.

Командиру батареї інкримінується недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Заступнику командира — умисне невиконання військовою службовою особою службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426 КК України).

Максимальне покарання за цією статтею — до 10 років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування державі відшкодовано завдані збитки у повному обсязі.

Верховний Суд висловився про стягнення з особи понесених органом досудового розслідування процесуальних витрат

У касаційній скарзі прокурор вказав, що суди попередніх інстанцій при закритті провадження через втрату чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, безпідставно стягнули з обвинуваченого на користь держави витрати на судові експертизи.

Проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не призводить до визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що прийняття постанови про призначення групи прокурорів на наступний день після вказаних слідчих дій не свідчить про порушення норм КПК під час їх проведення.

Кабмін додав Етичну раду і Дорадчу групу експертів до суб’єктів, які мають оприлюднювати відкриті дані

Також уряд додав протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС до переліку відкритих даних.

Чи зможуть громадяни вимагати видалення персональних даних з системи соцсфери та дізнатися про операції з їх даними – про що йдеться у прийнятому законі

Виходячи з формулювань закону, запитувати про маніпуляції з персональними даними зможе орган з питань захисту персональних даних, а не власник цих даних.

Кабмін виключив з плану реформи органів правопорядку пункт про утворення «зовнішнього незалежного органу», відповідального за дисциплінарні процедури

Виключений пункт плану реформи передбачав подання законопроекту щодо утворення зовнішнього незалежного органу, відповідального за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку.

