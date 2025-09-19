На Київщині судитимуть військових, які незаконно отримали 900 тисяч гривень виплат

Командира артилерійської батареї та його заступника судитимуть за фіктивні рапорти, завдяки яким військові незаконно отримали виплати.

На Київщині судитимуть військовослужбовців, які незаконно отримали майже 900 тисяч гривень виплат. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, до суду скеровано обвинувальні акти щодо командира артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступника.

Вказується, що заступник командира підготував три рапорти, у яких вказав, що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання у Чернігівській області. Насправді ж військові перебували в іншому місці та бойових завдань не виконували.

Командир артилерійської батареї не перевірив правдивість інформації та підписав підготовлені документи. На їх підставі заступнику командира та ще 19 військовослужбовцям виплатили майже 900 тисяч гривень додаткових коштів.

Командиру батареї інкримінується недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Заступнику командира — умисне невиконання військовою службовою особою службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426 КК України).

Максимальне покарання за цією статтею — до 10 років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування державі відшкодовано завдані збитки у повному обсязі.

