В Киевской области будут судить военнослужащих, которые незаконно получили 900 тысяч гривен выплат

11:02, 19 сентября 2025
Командира артиллерийской батареи и его заместителя будут судить за фиктивные рапорты, благодаря которым военные незаконно получили выплаты.
В Киевской области будут судить военнослужащих, которые незаконно получили почти 900 тысяч гривен выплат. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, в суд направлены обвинительные акты в отношении командира артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителя.

Указывается, что заместитель командира подготовил три рапорта, в которых указал, что он и еще 19 военнослужащих в августе-сентябре 2024 года якобы выполняли боевые задачи в Черниговской области. На самом деле военные находились в другом месте и боевых задач не выполняли.

Командир артиллерийской батареи не проверил достоверность информации и подписал подготовленные документы. На их основании заместителю командира и еще 19 военнослужащим выплатили почти 900 тысяч гривен дополнительных средств.

Командиру батареи инкриминируется небрежное отношение к службе, которое повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Заместителю командира — умышленное невыполнение военной должностной особой служебных обязанностей, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

В ходе досудебного расследования государству возмещен причиненный ущерб в полном объеме.

