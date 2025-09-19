Практика судів
  1. В Україні

Збитки у 9 мільйонів – на Вінниччині викрили схему із закупівлею електроенергії

20:48, 19 вересня 2025
Посадовець на Вінниччині завдав бюджету збитків на 9 млн грн через махінації із закупівлею електроенергії.
Збитки у 9 мільйонів – на Вінниччині викрили схему із закупівлею електроенергії
Фото: npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині правоохоронці викрили посадовця комунального підприємства, дії якого призвели до втрати місцевим бюджетом понад 9 мільйонів гривень під час закупівлі електроенергії. Фігуранту оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

За даними слідства, комунальне підприємство уклало договір із переможцем торгів, у якому були чітко прописані ціна, терміни та обсяги постачання електроенергії. Проте згодом через додаткові угоди до договору вносилися зміни, які безпідставно підвищували вартість електроенергії. Ці маніпуляції призвели до надмірних витрат із місцевого бюджету на суму понад 9 мільйонів гривень.

Посадовцю висунуто підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливу причетність інших осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Вінниця світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду