Збитки у 9 мільйонів – на Вінниччині викрили схему із закупівлею електроенергії

Посадовець на Вінниччині завдав бюджету збитків на 9 млн грн через махінації із закупівлею електроенергії.

На Вінниччині правоохоронці викрили посадовця комунального підприємства, дії якого призвели до втрати місцевим бюджетом понад 9 мільйонів гривень під час закупівлі електроенергії. Фігуранту оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

За даними слідства, комунальне підприємство уклало договір із переможцем торгів, у якому були чітко прописані ціна, терміни та обсяги постачання електроенергії. Проте згодом через додаткові угоди до договору вносилися зміни, які безпідставно підвищували вартість електроенергії. Ці маніпуляції призвели до надмірних витрат із місцевого бюджету на суму понад 9 мільйонів гривень.

Посадовцю висунуто підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливу причетність інших осіб.

