Убытки в 9 миллионов – в Винницкой области раскрыли схему с закупкой электроэнергии

20:48, 19 сентября 2025
Чиновник в Винницкой области нанес бюджету ущерб на 9 млн грн из-за махинаций с закупкой электроэнергии.
Фото: npu.gov.ua
В Винницкой области правоохранители разоблачили чиновника коммунального предприятия, действия которого привели к потере местным бюджетом более 9 миллионов гривен при закупке электроэнергии. Фигуранту объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

По данным следствия, коммунальное предприятие заключило договор с победителем торгов, в котором были четко прописаны цена, сроки и объемы поставки электроэнергии. Однако впоследствии через дополнительные соглашения в договор вносились изменения, которые безосновательно повышали стоимость электроэнергии. Эти манипуляции привели к чрезмерным расходам из местного бюджета на сумму более 9 миллионов гривен.

Должностному лицу предъявлено подозрение по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможную причастность других лиц.

