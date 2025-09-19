Практика судів
Приватне товариство на Рівненщині самовільно зайняло майже 1 га землі — що вирішив суд

23:15, 19 вересня 2025
Суд зобов'язав товариство звільнити самовільну зайняту землю.
Господарський суд Рівненської області задовольнив позов, поданий прокурором в інтересах Клеванської територіальної громади, щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою комунальної власності, площа якої становить майже 1 гектар. Про це повідомили у прокуратурі.

Прокурори з’ясували, що у 2019 році за одним із приватних товариств було зареєстровано право власності на об’єкт нерухомого майна площею 4,2 кв. м, розташований у смт Клевань. Водночас у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні будь-які документи, які підтверджують це право власності.

Крім того, зазначена земельна ділянка, на якій розташований згаданий об’єкт, використовується без належно оформленого правового титулу. При цьому дана територія огороджена парканом із воротами, що вказує на її самовільне зайняття.

Ці обставини стали підставою для звернення Рівненської окружної прокуратури до суду. Суд підтримав аргументи прокурора і визнав дії товариства такими, що перешкоджають законному володінню землею з боку територіальної громади. Вартість спірної ділянки становить 2 мільйони гривень.

Після набрання рішенням законної сили прокурори здійснюватимуть заходи щодо його фактичного виконання.

