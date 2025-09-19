Практика судов
Частное общество в Ровенской области самовольно заняло почти 1 га земли — что решил суд

23:15, 19 сентября 2025
Суд обязал общество освободить самовольную занятую землю.
Частное общество в Ровенской области самовольно заняло почти 1 га земли — что решил суд
Хозяйственный суд Ровенской области удовлетворил иск, поданный прокурором в интересах Клеванской территориальной общины относительно устранения препятствий в пользовании земельным участком коммунальной собственности, площадь которого составляет почти 1 гектар. Об этом сообщили в прокуратуре.

Прокуроры выяснили, что в 2019 году одним из частных обществ было зарегистрировано право собственности на объект недвижимого имущества площадью 4,2 кв. м, расположенный в пгт Клевань. В то же время в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие это право собственности.

Кроме того, указанный земельный участок, на котором расположен упомянутый объект, используется без надлежаще оформленного правового титула. При этом данная территория ограждена забором с воротами, что указывает на самовольное занятие.

Эти обстоятельства послужили основанием для обращения Ровенской окружной прокуратуры в суд. Суд поддержал аргументы прокурора и признал действия общества препятствующими законному владению землей со стороны территориальной общины. Стоимость спорного участка составляет 2 миллиона гривен.

После вступления решения в законную силу прокуроры будут осуществлять мероприятия по его фактическому исполнению.

