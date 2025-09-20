Практика судів
На Хмельниччині жінка помітила викид невідомих речовин у Південний Буг — розпочато розслідування

07:36, 20 вересня 2025
Розпочато розслідування за фактом можливого забруднення річки Південний Буг.
На Хмельниччині жінка помітила викид невідомих речовин у Південний Буг — розпочато розслідування
У соцмережах з’явилося відео, на якому зафіксовано можливе забруднення річки Південний Буг. Йдеться про ділянку поблизу містка між мікрорайоном Гречани і селом Олешин Хмельницької громади. 

За інформацією прокуратури Хмельницької області, у зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод.

Підставою для початку розслідування стала заява місцевої мешканки, яка побачила, як у річку викидають невідомі речовини. Відеозапис з місця події був оприлюднений місцевими каналами. 

