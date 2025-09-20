Практика судов
В Хмельницкой области женщина заметила выброс неизвестных веществ в Южный Буг — начато расследование

07:36, 20 сентября 2025
Начато расследование по факту возможного загрязнения реки Южный Буг.
В Хмельницкой области женщина заметила выброс неизвестных веществ в Южный Буг — начато расследование
В соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано возможное загрязнение реки Южный Буг. Речь идет о участке вблизи моста между микрорайоном Гречаны и селом Олешин Хмельницкой общины.

По информации прокуратуры Хмельницкой области, в этой связи возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод.

Основанием для начала расследования стало заявление местной жительницы, увидевшей, как в реку выбрасывают неизвестные вещества. Видеозапись с места происшествия была обнародована местными каналами.

