Як оформлюється трудова книжка при першому працевлаштуванні — роз’яснення

Оформлення трудової книжки вперше: що потрібно знати працівнику та роботодавцю

Федерація професійних спілок України надала роз’яснення щодо оформлення трудової книжки для працівників, які вперше працевлаштовуються.

Чи можна подати окрему заяву на оформлення трудової книжки?

Так. Якщо працівник уперше приймається на роботу і бажає, щоб йому оформили трудову книжку, він може написати окрему заяву. Законодавство не встановлює обов’язкової форми, у якій має бути висловлене таке бажання (ч. 3 ст. 24 та ч. 2 ст. 48 Кодексу законів про працю України).

Хто має забезпечити бланк трудової книжки?

Відповідно до п. 6.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок (наказ № 58 від 29.07.1993), роботодавець зобов’язаний мати необхідну кількість бланків трудових книжок та вкладишів до них.

При виписуванні трудової книжки або її дубліката роботодавець видає документ і стягує з працівника суму його вартості.

Хто відшкодовує вартість зіпсованих або загублених книжок?

Якщо трудова книжка зіпсована через неправильне первинне заповнення чи недбале зберігання — витрати покриває підприємство.

Якщо документ загублений роботодавцем унаслідок стихійного лиха або з інших причин — працівникові видається дублікат безкоштовно.

Ключові моменти для працівників і роботодавців:

бажання щодо оформлення трудової книжки можна оформити заявою;

бланки зобов’язаний мати роботодавець, але працівник компенсує їхню вартість;

у разі помилок або втрати з вини підприємства витрати відшкодовує саме роботодавець.

