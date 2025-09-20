Практика судів
  1. В Україні

Як оформлюється трудова книжка при першому працевлаштуванні — роз’яснення

12:36, 20 вересня 2025
Оформлення трудової книжки вперше: що потрібно знати працівнику та роботодавцю
Як оформлюється трудова книжка при першому працевлаштуванні — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федерація професійних спілок України надала роз’яснення щодо оформлення трудової книжки для працівників, які вперше працевлаштовуються.

Чи можна подати окрему заяву на оформлення трудової книжки?

Так. Якщо працівник уперше приймається на роботу і бажає, щоб йому оформили трудову книжку, він може написати окрему заяву. Законодавство не встановлює обов’язкової форми, у якій має бути висловлене таке бажання (ч. 3 ст. 24 та ч. 2 ст. 48 Кодексу законів про працю України).

Хто має забезпечити бланк трудової книжки?

Відповідно до п. 6.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок (наказ № 58 від 29.07.1993), роботодавець зобов’язаний мати необхідну кількість бланків трудових книжок та вкладишів до них.

При виписуванні трудової книжки або її дубліката роботодавець видає документ і стягує з працівника суму його вартості.

Хто відшкодовує вартість зіпсованих або загублених книжок?

Якщо трудова книжка зіпсована через неправильне первинне заповнення чи недбале зберігання — витрати покриває підприємство.

Якщо документ загублений роботодавцем унаслідок стихійного лиха або з інших причин — працівникові видається дублікат безкоштовно.

Ключові моменти для працівників і роботодавців:

  • бажання щодо оформлення трудової книжки можна оформити заявою;
  • бланки зобов’язаний мати роботодавець, але працівник компенсує їхню вартість;
  • у разі помилок або втрати з вини підприємства витрати відшкодовує саме роботодавець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці трудова книжка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду