Практика судов
  1. В Украине

Как оформляется трудовая книжка при первом трудоустройстве - разъяснение

12:36, 20 сентября 2025
Оформление трудовой книжки в первый раз: что необходимо знать работнику и работодателю.
Как оформляется трудовая книжка при первом трудоустройстве - разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федерация профессиональных союзов Украины предоставила разъяснения относительно оформления трудовой книжки для работников, которые впервые устраиваются на работу.

Можно ли подать отдельное заявление на оформление трудовой книжки?

Да. Если работник впервые принимается на работу и желает, чтобы ему оформили трудовую книжку, он может написать отдельное заявление. Законодательство не устанавливает обязательной формы, в которой должно быть выражено такое желание (ч. 3 ст. 24 и ч. 2 ст. 48 Кодекса законов о труде Украины).

Кто должен обеспечить бланк трудовой книжки?

Согласно п. 6.3 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек (приказ № 58 от 29.07.1993), работодатель обязан иметь необходимое количество бланков трудовых книжек и вкладышей к ним.

При выписке трудовой книжки или её дубликата работодатель выдает документ и удерживает с работника сумму его стоимости.

Кто возмещает стоимость испорченных или утерянных книжек?

Если трудовая книжка испорчена из-за неправильного первичного заполнения или небрежного хранения — расходы покрывает предприятие.

Если документ утерян работодателем вследствие стихийного бедствия или по другим причинам — работнику выдается дубликат бесплатно.

Ключевые моменты для работников и работодателей:

  • желание относительно оформления трудовой книжки можно оформить заявлением;
  • бланки обязан иметь работодатель, но работник компенсирует их стоимость;
  • в случае ошибок или утраты по вине предприятия расходы возмещает именно работодатель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда трудовая книжка трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Финансирование судебной власти в 2026 году увеличат на 100 млн по общему фонду и на 800 млн по спецфонду – хотя ВСП предлагал увеличить на 16,2 млрд грн

В то же время Кабмин учел в полном объеме потребность в капитальных расходах ВАКС и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания и предусмотрел расходы для создания двух новых высших специализированных судов – СОАС и СААС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду