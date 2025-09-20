Как оформляется трудовая книжка при первом трудоустройстве - разъяснение

Федерация профессиональных союзов Украины предоставила разъяснения относительно оформления трудовой книжки для работников, которые впервые устраиваются на работу.

Можно ли подать отдельное заявление на оформление трудовой книжки?

Да. Если работник впервые принимается на работу и желает, чтобы ему оформили трудовую книжку, он может написать отдельное заявление. Законодательство не устанавливает обязательной формы, в которой должно быть выражено такое желание (ч. 3 ст. 24 и ч. 2 ст. 48 Кодекса законов о труде Украины).

Кто должен обеспечить бланк трудовой книжки?

Согласно п. 6.3 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек (приказ № 58 от 29.07.1993), работодатель обязан иметь необходимое количество бланков трудовых книжек и вкладышей к ним.

При выписке трудовой книжки или её дубликата работодатель выдает документ и удерживает с работника сумму его стоимости.

Кто возмещает стоимость испорченных или утерянных книжек?

Если трудовая книжка испорчена из-за неправильного первичного заполнения или небрежного хранения — расходы покрывает предприятие.

Если документ утерян работодателем вследствие стихийного бедствия или по другим причинам — работнику выдается дубликат бесплатно.

Ключевые моменты для работников и работодателей: