Neuralink розпочне тестування технології, яка чує думки та перетворює їх на текст

У жовтні цього року компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, розпочне у США клінічні випробування інноваційного пристрою, який зчитує мовні сигнали мозку та перетворює їх на текст. Про це повідомляє Bloomberg. Розробка спрямована на допомогу людям із порушеннями мовлення, спричиненими інсультом або нейродегенеративними захворюваннями, такими як бічний аміотрофічний склероз.

Як розповів президент Neuralink DJ Seo, Управління з контролю за продуктами і ліками США дозволило провести дослідження в межах винятку для експериментальних пристроїв. За його словами, технологія здатна вловлювати мовні наміри людини, навіть якщо вона лише уявляє, що говорить. «Якщо ви уявляєте, що говорите щось, ми зможемо це вловити», — зазначив Seo.

Наразі Neuralink проводить п’ять інших клінічних випробувань імплантатів, які дозволяють керувати комп’ютерами та роботизованими протезами за допомогою мозкових сигналів. Комерційних пристроїв для прямого зчитування мовлення з мозку поки не існує. У планах компанії — до 2030 року почати встановлення імплантатів здоровим людям, щоб інтегрувати технологію в споживчі продукти. У перспективі користувачі зможуть взаємодіяти з великими мовними моделями ШІ «зі швидкістю думки», отримуючи відповіді, наприклад, через навушники.

Подібні технології вже тестуються іншими дослідницькими групами для відновлення мовлення у пацієнтів, які можуть думати, але не здатні фізично говорити. Neuralink також досліджує можливості лікування сліпоти та хвороби Паркінсона. Початок випробувань імплантатів для мовної кори перенесли з вересня на жовтень. До 2031 року компанія планує щороку встановлювати імплантати 20 тисячам людей.

