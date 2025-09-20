Практика судов
Neuralink начнет тестирование технологии, которая слышит мысли и преобразует их в текст

17:25, 20 сентября 2025
Технология поможет людям с нарушениями речи, а в будущем – взаимодействовать с ИИ «со скоростью мысли».
В октябре этого года компания Neuralink, основанная Илоном Маском, начнет в США клинические испытания инновационного устройства, которое считывает речевые сигналы мозга и преобразует их в текст. Об этом сообщает Bloomberg. Разработка направлена на помощь людям с нарушениями речи, вызванными инсультом или нейродегенеративными заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз.

Как рассказал президент Neuralink DJ Seo, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрешило провести исследование в рамках исключения для экспериментальных устройств. По его словам, технология способна улавливать речевые намерения человека, даже если он только представляет, что говорит. «Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить», — отметил Seo.

В настоящее время Neuralink проводит пять других клинических испытаний имплантатов, которые позволяют управлять компьютерами и роботизированными протезами с помощью мозговых сигналов. Коммерческих устройств для прямого считывания речи из мозга пока не существует. В планах компании — к 2030 году начать установку имплантатов здоровым людям, чтобы интегрировать технологию в потребительские продукты. В перспективе пользователи смогут взаимодействовать с большими языковыми моделями ИИ «со скоростью мысли», получая ответы, например, через наушники.

Подобные технологии уже тестируются другими исследовательскими группами для восстановления речи у пациентов, которые могут думать, но не способны физически говорить. Neuralink также исследует возможности лечения слепоты и болезни Паркинсона. Начало испытаний имплантатов для речевой коры перенесли с сентября на октябрь. К 2031 году компания планирует ежегодно устанавливать имплантаты 20 тысячам человек.

