Neuralink начнет тестирование технологии, которая слышит мысли и преобразует их в текст

Технология поможет людям с нарушениями речи, а в будущем – взаимодействовать с ИИ «со скоростью мысли».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В октябре этого года компания Neuralink, основанная Илоном Маском, начнет в США клинические испытания инновационного устройства, которое считывает речевые сигналы мозга и преобразует их в текст. Об этом сообщает Bloomberg. Разработка направлена на помощь людям с нарушениями речи, вызванными инсультом или нейродегенеративными заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз.

Как рассказал президент Neuralink DJ Seo, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрешило провести исследование в рамках исключения для экспериментальных устройств. По его словам, технология способна улавливать речевые намерения человека, даже если он только представляет, что говорит. «Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить», — отметил Seo.

В настоящее время Neuralink проводит пять других клинических испытаний имплантатов, которые позволяют управлять компьютерами и роботизированными протезами с помощью мозговых сигналов. Коммерческих устройств для прямого считывания речи из мозга пока не существует. В планах компании — к 2030 году начать установку имплантатов здоровым людям, чтобы интегрировать технологию в потребительские продукты. В перспективе пользователи смогут взаимодействовать с большими языковыми моделями ИИ «со скоростью мысли», получая ответы, например, через наушники.

Подобные технологии уже тестируются другими исследовательскими группами для восстановления речи у пациентов, которые могут думать, но не способны физически говорить. Neuralink также исследует возможности лечения слепоты и болезни Паркинсона. Начало испытаний имплантатов для речевой коры перенесли с сентября на октябрь. К 2031 году компания планирует ежегодно устанавливать имплантаты 20 тысячам человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.