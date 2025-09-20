Чоловік в колонії із колишньою дружиною та тещею ошукали людей на 250 тисяч гривень на дровах

На Миколаївщині прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти групи шахраїв, які обманом заволоділи коштами громадян на суму майже 250 тисяч гривень.
Слідство встановило, що один із обвинувачених, який відбуває покарання у виправній колонії на Вінниччині, разом зі своєю колишньою дружиною та тещею з Кривоозерської громади розміщували фіктивні оголошення про продаж дров у соціальних мережах і на популярних онлайн-платформах. Після отримання передоплати від довірливих покупців на вказані банківські рахунки зловмисники припиняли зв’язок. Правоохоронці задокументували 26 епізодів їхньої злочинної діяльності.
За шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою (ч. 2 ст. 190 КК України), обвинуваченим загрожує до трьох років позбавлення волі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.