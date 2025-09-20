Мужчина в колонии с бывшей женой и тещей обманули людей на 250 тысяч гривен на дровах

Группа размещала фейковые объявления о продаже дров, обманывая доверчивых покупателей.

В Николаевской области прокуратура направила в суд обвинительный акт против группы мошенников, которые обманом завладели средствами граждан на сумму почти 250 тысяч гривен.

Следствие установило, что один из обвиняемых, отбывающий наказание в исправительной колонии в Винницкой области, вместе со своей бывшей женой и тещей из Кривоозерской общины размещали фиктивные объявления о продаже дров в социальных сетях и на популярных онлайн-платформах. После получения предоплаты от доверчивых покупателей на указанные банковские счета злоумышленники прекращали связь. Правоохранители задокументировали 26 эпизодов их преступной деятельности.

За мошенничество, совершенное повторно и по предварительному сговору (ч. 2 ст. 190 УК Украины), обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

