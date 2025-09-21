На Львівщині через два дні пошуків знайшли 16-річного підлітка в тяжкому стані

Хлопця знайшли без свідомості в закинутій будівлі.

Фото: Поліція Львівської області

На Львівщині поліцейські знайшли 16-річного мешканця села Солонка, якого шукали два дні. Підлітка госпіталізували, його стан медики оцінюють як тяжкий.

Мати хлопця повідомила правоохоронцям, що її син пішов на зустріч із друзями і не повернувся додому. До пошуків оперативно залучили підрозділи поліції Львівщини, зокрема відділення №3 (Пустомити), Львівське районне управління поліції №2, Стрийське районне управління поліції, а також бійців Національної гвардії України та громадськість. Хлопця виявили без свідомості на території закинутої будівлі в місті Моршин.

Його негайно доставили до медичного закладу. Поліція встановлює обставини події.

