На Львівщині через два дні пошуків знайшли 16-річного підлітка в тяжкому стані

08:12, 21 вересня 2025
Хлопця знайшли без свідомості в закинутій будівлі.
На Львівщині через два дні пошуків знайшли 16-річного підлітка в тяжкому стані
Фото: Поліція Львівської області
На Львівщині поліцейські знайшли 16-річного мешканця села Солонка, якого шукали два дні. Підлітка госпіталізували, його стан медики оцінюють як тяжкий.

Мати хлопця повідомила правоохоронцям, що її син пішов на зустріч із друзями і не повернувся додому. До пошуків оперативно залучили підрозділи поліції Львівщини, зокрема відділення №3 (Пустомити), Львівське районне управління поліції №2, Стрийське районне управління поліції, а також бійців Національної гвардії України та громадськість. Хлопця виявили без свідомості на території закинутої будівлі в місті Моршин.

Його негайно доставили до медичного закладу. Поліція встановлює обставини події.

