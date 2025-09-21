На Львовщине через два дня поисков нашли 16-летнего подростка в тяжелом состоянии

Парень был найден без сознания в заброшенном здании.

Фото: Полиция Львовской области

На Львовщине полицейские нашли 16-летнего жителя села Солонка, которого искали два дня. Подростка госпитализировали, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Мать парня сообщила правоохранителям, что ее сын пошел на встречу с друзьями и не вернулся домой. К поискам оперативно привлекли подразделения полиции Львовской области, в частности отделение №3 (Пустомыты), Львовское районное управление полиции №2, Стрыйское районное управление полиции, а также бойцов Национальной гвардии Украины и общественность. Парень был обнаружен без сознания на территории заброшенного здания в городе Моршин.

Его немедленно доставили в медицинское учреждение. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

