Практика судов
  1. В Украине

На Львовщине через два дня поисков нашли 16-летнего подростка в тяжелом состоянии

08:12, 21 сентября 2025
Парень был найден без сознания в заброшенном здании.
На Львовщине через два дня поисков нашли 16-летнего подростка в тяжелом состоянии
Фото: Полиция Львовской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине полицейские нашли 16-летнего жителя села Солонка, которого искали два дня. Подростка госпитализировали, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Мать парня сообщила правоохранителям, что ее сын пошел на встречу с друзьями и не вернулся домой. К поискам оперативно привлекли подразделения полиции Львовской области, в частности отделение №3 (Пустомыты), Львовское районное управление полиции №2, Стрыйское районное управление полиции, а также бойцов Национальной гвардии Украины и общественность. Парень был обнаружен без сознания на территории заброшенного здания в городе Моршин.

Его немедленно доставили в медицинское учреждение. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Львов дети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин добавил Этический совет и Совещательную группу экспертов в перечень субъектов, которые должны публиковать открытые данные

Также правительство добавило протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС в перечень открытых данных.

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області