Українцям розповіли, як перевірити безпечність харчових продуктів у магазині

Слід звернути увагу на умови зберігання продукції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фахівці Держпродспоживслужби розповіли про те, як споживач може перевірити безпечність харчових продуктів у магазині. Дотримання простих правил допомагає уникнути придбання неякісної або небезпечної продукції.

Важливо звертати увагу на:

Маркування, де, окрема, має бути зазначена:

назва і склад продукту склад; дата виробництва та «краще спожити до…» / «вжити до…»; дані про виробника та імпортера.

Умови зберігання:

в торговельному залі має бути чисто;

температуру в холодильних вітринах;

чи дотримані умови роздільного зберігання (м’ясо, риба, молочні продукти).

Зовнішній вигляд:

відсутність сторонніх запахів;

без ознак псування;

непошкоджена упаковка.

Не рекомендується купувати харчові продукти в місцях стихійної торгівлі.

У разі сумнівів щодо їхньої безпечності чи якості доцільно відмовитися від покупки. У разі виявлення порушень слід звертатися до Держпродспоживслужби або її територіальних органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.