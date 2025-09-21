Украинцам рассказали, как проверить безопасность пищевых продуктов в магазине

Следует обратить внимание на условия хранения продукции.

Специалисты Госпродпотребслужбы рассказали, как потребитель может проверить безопасность пищевых продуктов в магазине. Соблюдение простых правил помогает избежать покупки некачественной или опасной продукции.

Важно обращать внимание на:

Маркировку, где, в частности, должно быть указано:

наименование и состав продукта;

дата производства и «лучше употребить до…» / «употребить до…»;

данные о производителе и импортере.

Условия хранения:

в торговом зале должно быть чисто;

температура в холодильных витринах;

соблюдение условий раздельного хранения (мясо, рыба, молочные продукты).

Внешний вид:

отсутствие посторонних запахов;

без признаков порчи;

неповрежденная упаковка.

Не рекомендуется покупать пищевые продукты в местах стихийной торговли.

В случае сомнений относительно их безопасности или качества целесообразно отказаться от покупки. При выявлении нарушений следует обращаться в Госпродпотребслужбу или её территориальные органы.

