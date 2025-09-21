Украинцам рассказали, как проверить безопасность пищевых продуктов в магазине

Специалисты Госпродпотребслужбы рассказали, как потребитель может проверить безопасность пищевых продуктов в магазине. Соблюдение простых правил помогает избежать покупки некачественной или опасной продукции.
Важно обращать внимание на:
Маркировку, где, в частности, должно быть указано:
наименование и состав продукта;
дата производства и «лучше употребить до…» / «употребить до…»;
данные о производителе и импортере.
Условия хранения:
в торговом зале должно быть чисто;
температура в холодильных витринах;
соблюдение условий раздельного хранения (мясо, рыба, молочные продукты).
Внешний вид:
отсутствие посторонних запахов;
без признаков порчи;
неповрежденная упаковка.
Не рекомендуется покупать пищевые продукты в местах стихийной торговли.
В случае сомнений относительно их безопасности или качества целесообразно отказаться от покупки. При выявлении нарушений следует обращаться в Госпродпотребслужбу или её территориальные органы.
