Оплата простою під час воєнного стану: чи можна зменшити розмір

14:09, 21 вересня 2025
Розмір оплати за час встановленого простою можна зменшити, але не нижче мінімальної гарантії, передбаченої законодавством.
У Держпраці пояснили, чи можна зменшити розмір оплати коштів за час встановленого простою в умовах воєнного стану.

Чинним законодавством передбачена обов’язкова для всіх роботодавців мінімальна гарантія оплати часу простою не з вини працівника, який оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Тобто роботодавець не може виплачувати працівникові кошти за період простою менше двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Разом з цим, на підприємстві може бути встановлений більший розмір оплати праці за час простою (в розмірі мінімальної заробітної плати, за середнім заробітком тощо). 

Зменшити розмір оплати праці за час встановленого простою роботодавець може за умови видання відповідного наказу та після повідомлення про своє рішення всіх працівників, яких ці зміни стосуються. 

Під час дії воєнного стану роботодавець може попередити працівника про зміну умов оплати праці не пізніше як до запровадження таких умов (частина друга статті 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

