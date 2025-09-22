Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці розповіли, хто найчастіше стикається з дискримінацією за віком

09:37, 22 вересня 2025
В Україні зростає дискримінація за віком на ринку праці: від упереджень страждають як літні працівники, так і молодь до 25 років.
У Держпраці розповіли, хто найчастіше стикається з дискримінацією за віком
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці повідомляє: дискримінація за віком (ейджизм) на українському ринку праці набуває все більших масштабів і вже порівнювана з гендерною нерівністю.

Літні працівники під тиском стереотипів

Працівники старшого віку часто стикаються з упередженнями щодо їхньої здатності ефективно працювати, навчатися чи освоювати нові навички. Досвід таких фахівців часто знецінюється, адже компанії орієнтуються на молодих співробітників, чия праця обходиться дешевше.

Молодь теж потерпає від дискримінації

Не лише старші, а й молоді працівники віком до 25 років нерідко стикаються з необґрунтованими відмовами у працевлаштуванні. При цьому закон прямо забороняє таку практику.

Працівникам нагадали, що Кодекс законів про працю України забороняє необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу (якщо не йдеться про кваліфікацію або інші передбачені законом умови).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

З січня по липень 2025 року ЄСПЛ ухвалено 86 рішень у справах проти України на суму більше 119 млн грн – уряд

Мінфін попередив про фіскальні ризики для бюджету через необхідність виплачувати кошти за рішеннями Європейського суду з прав людини проти України.

«Забороняти народному депутату суміщати діяльність – дурниця»: Третьякова нагадала про свій законопроект

Галина Третьякова вважає, що незалежність народного депутата має забезпечуватися як оплатою, так і можливістю суміщати роботу.

Хто стане суддями Житомирського апеляційного суду – список переможців конкурсу

Рекомендації для призначення на посади суддів ВККС розгляне 29 вересня.

Нові судді будуть кращими, ніж ті судді, що є зараз – Вища рада правосуддя анонсувала «велике оновлення» суддівського корпусу

У Вищій раді правосуддя повідомили, що судді «нової генерації» зможуть побудувати «незалежну та авторитетну судову владу».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео