У Держпраці розповіли, хто найчастіше стикається з дискримінацією за віком

В Україні зростає дискримінація за віком на ринку праці: від упереджень страждають як літні працівники, так і молодь до 25 років.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці повідомляє: дискримінація за віком (ейджизм) на українському ринку праці набуває все більших масштабів і вже порівнювана з гендерною нерівністю.

Літні працівники під тиском стереотипів

Працівники старшого віку часто стикаються з упередженнями щодо їхньої здатності ефективно працювати, навчатися чи освоювати нові навички. Досвід таких фахівців часто знецінюється, адже компанії орієнтуються на молодих співробітників, чия праця обходиться дешевше.

Молодь теж потерпає від дискримінації

Не лише старші, а й молоді працівники віком до 25 років нерідко стикаються з необґрунтованими відмовами у працевлаштуванні. При цьому закон прямо забороняє таку практику.

Працівникам нагадали, що Кодекс законів про працю України забороняє необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу (якщо не йдеться про кваліфікацію або інші передбачені законом умови).

