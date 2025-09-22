В Гоструда рассказали, кто чаще сталкивается с дискриминацией по возрасту

В Украине растет дискриминация по возрасту на рынке труда: от предубеждений страдают как пожилые, так и молодежь до 25 лет.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда сообщает: дискриминация по возрасту (эйджизм) на украинском рынке труда приобретает все большие масштабы и уже сопоставима с гендерным неравенством.

Пожилые работники под давлением стереотипов

Работники старшего возраста часто сталкиваются с предубеждениями относительно их способности эффективно трудиться, обучаться или осваивать новые навыки. Опыт таких специалистов часто обесценивается, ведь компании ориентируются на молодых сотрудников, чей труд обходится дешевле.

Молодежь тоже страдает от дискриминации

Не только пожилые, но и молодые работники в возрасте до 25 лет нередко сталкиваются с необоснованными отказами в трудоустройстве. При этом закон прямо запрещает такую практику.

Работникам напомнили, что Кодекс законов о труде Украины запрещает необоснованный отказ в приеме на работу (если речь не идет о квалификации или других предусмотренных законом условиях).

