На Закарпатті службовий пес поліції врятував життя жінці, яка заблукала в лісі

07:00, 22 вересня 2025
Поліцейський службовий пес Іві за три години розшукав у лісі зниклу 53-річну жінку та врятував їй життя.
На Закарпатті поліцейський службовий пес на ім’я Іві допоміг правоохоронцям відшукати 53-річну жінку з села Вільхівка Хустського району, яка зникла зранку 20 вересня. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, близько 16:17 до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його дружина пішла з дому ще зранку, залишивши мобільний телефон, і не повернулася. Він також розповів, що жінка має захворювання, симптоми якого могли загостритися.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, до пошуків долучилися досвідчені кінологи зі службовими собаками.

Майже через три години вівчарка Іві вивела поліцейських до жінки, яка перебувала у лісовій місцевості, більш ніж за 1,5 км від села. Її стан був стабільним, медичної допомоги вона не потребувала.

Жінку повернули додому.

