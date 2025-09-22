Практика судов
На Закарпатье служебная собака полиции спасла жизнь женщине, которая заблудилась в лесу

07:00, 22 сентября 2025
Полицейский служебный пес Иви за три часа разыскал в лесу пропавшую 53-летнюю женщину и спас ей жизнь.
На Закарпатье полицейский служебный пес по кличке Иви помог правоохранителям разыскать 53-летнюю женщину из села Вильховка Хустского района, которая пропала утром 20 сентября. Об этом сообщает полиция региона.

Так, около 16:17 в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его жена ушла из дома еще утром, оставив мобильный телефон, и не вернулась. Он также рассказал, что женщина имеет заболевание, симптомы которого могли обостриться.

На место выехала следственно-оперативная группа, к поискам подключились опытные кинологи со служебными собаками.

Почти через три часа овчарка Иви вывела полицейских к женщине, которая находилась в лесной местности, более чем в 1,5 км от села. Ее состояние было стабильным, медицинской помощи она не нуждалась.

Женщину вернули домой.

