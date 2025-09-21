Практика судів
  1. В Україні

Транспортували на «швидкій» — на Закарпатті викрили схему втечі військовозобов’язаних за $10 тисяч

18:26, 21 вересня 2025
Двоє фігурантів організували трансфер 33-річного військовозобов’язаного із Харківщини до Закарпаття.
Транспортували на «швидкій» — на Закарпатті викрили схему втечі військовозобов’язаних за $10 тисяч
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті судитимуть організаторів схеми переправлення військовозобов’язаного через кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Зокрема, на Рахівщині перед судом постануть двоє мешканців Харкова та місцевий житель, причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисників було викрито в липні цього року в селі Лазещина Рахівського району.

Встановлено, що двоє фігурантів організували трансфер 33-річного військовозобов’язаного із Харківщини до Закарпаття. Для маскування його транспортували на автомобілі «швидкої допомоги», яке належить одному з Харківських підприємств. Самі ж чоловіки одягнулися у форму медбрата та фельдшера.

Надалі «пацієнта» планували передати жителю Рахова, який в свою чергу мав провести його через українсько-румунський кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Такі послуги фігуранти оцінили в 10 000$.

Тоді усіх трьох учасників схеми поліцейські затримали. Їм слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування у цій справі, а матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скерували для судового розгляду.

За скоєне обвинуваченим загрожує до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Закарпаття мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голів місцевих держадміністрацій пропонують зробити держслужбовцями та відбирати за конкурсом

Народні депутати, пропонують встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Верховний Суд висловився про стягнення з особи понесених органом досудового розслідування процесуальних витрат

У касаційній скарзі прокурор вказав, що суди попередніх інстанцій при закритті провадження через втрату чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, безпідставно стягнули з обвинуваченого на користь держави витрати на судові експертизи.

Проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не призводить до визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що прийняття постанови про призначення групи прокурорів на наступний день після вказаних слідчих дій не свідчить про порушення норм КПК під час їх проведення.

Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет рекомендував прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, внесений Андрієм Мотовиловцем, який є аналогічним раніше внесеному уряду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області