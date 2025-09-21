Транспортували на «швидкій» — на Закарпатті викрили схему втечі військовозобов’язаних за $10 тисяч

Двоє фігурантів організували трансфер 33-річного військовозобов’язаного із Харківщини до Закарпаття.

На Закарпатті судитимуть організаторів схеми переправлення військовозобов’язаного через кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Зокрема, на Рахівщині перед судом постануть двоє мешканців Харкова та місцевий житель, причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисників було викрито в липні цього року в селі Лазещина Рахівського району.

Встановлено, що двоє фігурантів організували трансфер 33-річного військовозобов’язаного із Харківщини до Закарпаття. Для маскування його транспортували на автомобілі «швидкої допомоги», яке належить одному з Харківських підприємств. Самі ж чоловіки одягнулися у форму медбрата та фельдшера.

Надалі «пацієнта» планували передати жителю Рахова, який в свою чергу мав провести його через українсько-румунський кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Такі послуги фігуранти оцінили в 10 000$.

Тоді усіх трьох учасників схеми поліцейські затримали. Їм слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування у цій справі, а матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скерували для судового розгляду.

За скоєне обвинуваченим загрожує до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

