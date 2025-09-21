Транспортировали на «скорой» — на Закарпатье разоблачили схему побега военнообязанных за $10 тысяч

Двое фигурантов организовали трансфер 33-летнего военнообязанного из Харьковщины в Закарпатье.

На Закарпатье будут судить организаторов схемы переправления военнообязанного через границу. Об этом сообщает полиция региона.

В частности, на Раховщине пред судом предстанут двое жителей Харькова и местный житель, причастные к организации незаконного переправления лиц через государственную границу Украины. Злоумышленники были разоблачены в июле этого года в селе Лазещина Раховского района.

Установлено, что двое фигурантов организовали трансфер 33-летнего военнообязанного из Харьковщины в Закарпатье. Для маскировки его перевозили на автомобиле «скорой помощи», который принадлежит одному из харьковских предприятий. Сами же мужчины оделись в форму медбрата и фельдшера.

В дальнейшем «пациента» планировали передать жителю Рахова, который, в свою очередь, должен был провести его через украинско-румынскую границу в обход официальных пунктов пропуска. Такие услуги фигуранты оценили в 10 000$.

Тогда всех троих участников схемы полицейские задержали. Им следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений.

На данный момент следователи завершили досудебное расследование по этому делу, а материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направили для судебного рассмотрения.

За содеянное обвиняемым грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

