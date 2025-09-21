Коли Покрова Богородиці 2025: дата святкування та традиції

Після переходу Православної церкви на новоюліанський календар, дата святкування Покрови змінилася.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Покрова Пресвятої Богородиці вважається одним із найважливіших осінніх свят в Україні. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, який набув чинності 1 вересня 2023 року, дата святкування Покрови, як і багатьох інших релігійних подій, зазнала змін.

Раніше святкування припадало на 14 жовтня, проте наразі новою датою стало 1 жовтня.

Покров — одне з найшанованіших осінніх свят, тому цей день прийнято проводити у мирі та радості. Традиційно вранці віруючі йдуть у храм, щоб поставити свічку та помолитися.

Що означає свято Покрови

У народному календарі Покров - це час зустрічі осені та зими: до цього дня зазвичай випадає перший іній, а листя обсипається. Тому до жовтня намагаються завершити всі сільськогосподарські роботи, а в саме свято заведено влаштовувати ярмарки та веселі гуляння.

За церковним каноном, події, що лягли в основу свята, сталися в VII столітті в Константинополі. Під час облоги міста християни зібралися разом в храмі на молитву. Серед них був святий Андрій Юродивий, якому з учнем Єпіфанієм з’явилася Богородиця. Вона простягла над людьми свій омофор (покривало) на знак свого захисту і заступництва. Незабаром загарбники відступили і загроза для міста минула.Свято на честь

цих подій запровадили у Х столітті. З церковної точки зору воно символізує опіку Божої Матері над християнами.

Для українців це свято завжди виходило за межі суто релігійного змісту. Воно нерозривно пов’язане з військовою традицією та козацькою добою. Запорозькі козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю небесною покровителькою: на її честь зводили храми, перед походами зверталися до неї з молитвами про захист, а саме на Покрову обирали нового отамана.

Традиції святкування:

Вранці люди йдуть до храму, ставлять свічки й моляться за здоров’я, мир та благополуччя.

Дівчата просять у Богородиці щасливого шлюбу та кохання.

Родини моляться за воїнів, які боронять Україну.

Господині готують святкові страви, а колись у селах влаштовували ярмарки та веселі гуляння.

Саме з Покрови починався сезон весіль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.