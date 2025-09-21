Практика судов
Когда Покрова Богородицы 2025: дата празднования и традиции

22:00, 21 сентября 2025
После перехода Православной церкви на новоюлианский календарь, дата празднования Покрова изменилась.
Покрова Пресвятой Богородицы считается одним из важнейших осенних праздников в Украине. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, вступивший в силу 1 сентября 2023 года, дата празднования Покрова, как и многих других религиозных событий, претерпела изменения.

Раньше празднование приходилось на 14 октября, однако теперь новой датой стало 1 октября.

Покров — один из самых почитаемых осенних праздников, поэтому этот день принято проводить в мире и радости. Традиционно утром верующие идут в храм, чтобы поставить свечу и помолиться.

Что означает праздник Покрова

В народном календаре Покров — это время встречи осени и зимы: к этому дню обычно выпадает первый иней, а листья осыпаются. Поэтому к октябрю стараются завершить все сельскохозяйственные работы, а в сам праздник принято устраивать ярмарки и весёлые гулянья.

Согласно церковному канону, события, положенные в основу праздника, произошли в VII веке в Константинополе. Во время осады города христиане собрались в храме на молитву. Среди них был святой Андрей Юродивый, которому вместе с учеником Епифанием явилась Богородица. Она распростерла над людьми свой омофор (покров) в знак защиты и заступничества. Вскоре захватчики отступили, и угроза для города миновала. Праздник в честь этих событий был установлен в X веке. С церковной точки зрения он символизирует покровительство Божией Матери над христианами.

Для украинцев этот праздник всегда выходил за рамки сугубо религиозного содержания. Он неразрывно связан с военной традицией и казацкой эпохой. Запорожские казаки считали Пресвятую Богородицу своей небесной покровительницей: в её честь строили храмы, перед походами обращались к ней с молитвами о защите, а именно на Покрова выбирали нового атамана.

Традиции празднования:

  • Утром люди идут в храм, ставят свечи и молятся за здоровье, мир и благополучие.
  • Девушки просят у Богородицы счастливого брака и любви.
  • Семьи молятся за воинов, защищающих Украину.
  • Хозяйки готовят праздничные блюда, а ранее в сёлах устраивали ярмарки и весёлые гулянья.
  • Именно с Покрова начинался свадебный сезон.

