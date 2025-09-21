Практика судів
Працівник не бажає йти у відпустку за затвердженим графіком: які дії роботодавця

23:00, 21 вересня 2025
Роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.
У трудових відносинах дотримання затвердженого графіка відпусток є обов’язковим як для роботодавця, так і для працівника. Водночас на практиці трапляються ситуації, коли працівник відмовляється йти у відпустку у визначений термін. У такому випадку роботодавець має діяти відповідно до норм законодавства, щоб забезпечити правомірність своїх рішень та уникнути можливих трудових спорів.

У Держпраці пояснили, що відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки», черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням із профспілковою організацією та доводяться до відома всіх працівників.

Під час складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників і можливості для їх відпочинку. Також згадана стаття зобов’язує роботодавця письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

Якщо ж працівник відмовляється використовувати відпустку за графіком, роботодавець має право без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки.

В разі звільнення працівника доведеться виплачувати компенсацію за всі дні невикористаних відпусток.

