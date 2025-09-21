Работник не желает уходить в отпуск по утвержденному графику: какие действия работодателя

Работодатель обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

В трудовых отношениях соблюдение утвержденного графика отпусков обязательно как для работодателя, так и для работника. В то же время, на практике случаются ситуации, когда работник отказывается уходить в отпуск в определенный срок.

В таком случае работодатель должен действовать в соответствии с нормами законодательства, обеспечивающими правомерность своих решений и избежать возможных трудовых споров.

В Гоструда пояснили, что согласно статье 10 Закона Украины «Об отпусках», очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются работодателем по согласованию с профсоюзной организацией и доводятся до сведения всех работников.

При составлении графиков учитываются интересы производства, личные интересы работников и возможности для их отдыха. Также упомянутая статья обязывает работодателя в письменном виде уведомить работника о дате начала отпуска не позднее, чем за две недели до установленного графиком срока.

Если работник отказывается использовать отпуск по графику, работодатель имеет право без заявления работника выдать приказ о предоставлении ему отпуска.

В случае увольнения работнику придется выплачивать компенсацию за все дни неиспользованных отпусков.

