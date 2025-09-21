Відстрочення та розстрочення сплати податків: хто може скористатися правом і як це зробити

Платник податків може подати заяву до контролюючого органу з проханням про розстрочення чи відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу.

Головне управління ДПС у Вінницькій області інформує: законодавство гарантує платникам право на відстрочення або розстрочення сплати податків.

Як це працює

Відповідно до п. 100.2 ст. 100 Податкового кодексу України, платник податків може подати заяву до контролюючого органу з проханням про розстрочення чи відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу.

Якщо сума перевищує 3 млн грн, звернення подається до Державної податкової служби України.

Важливий нюанс

Подання такої заяви до центрального органу не звільняє від обов’язку звернутися і до територіального органу податкової служби:

головних управлінь ДПС в областях,

у місті Києві,

міжрегіональних управлінь по роботі з великими платниками податків (Центрального, Східного, Західного, Південного, Північного).

Отже, заяву обов’язково потрібно подати за місцем обліку платника або за місцем обліку податкового боргу. Це стосується всіх випадків звернень щодо розстрочення чи відстрочення.