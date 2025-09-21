Відстрочення та розстрочення сплати податків: хто може скористатися правом і як це зробити

Головне управління ДПС у Вінницькій області інформує: законодавство гарантує платникам право на відстрочення або розстрочення сплати податків.
Як це працює
Відповідно до п. 100.2 ст. 100 Податкового кодексу України, платник податків може подати заяву до контролюючого органу з проханням про розстрочення чи відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу.
Якщо сума перевищує 3 млн грн, звернення подається до Державної податкової служби України.
Важливий нюанс
Подання такої заяви до центрального органу не звільняє від обов’язку звернутися і до територіального органу податкової служби:
Отже, заяву обов’язково потрібно подати за місцем обліку платника або за місцем обліку податкового боргу. Це стосується всіх випадків звернень щодо розстрочення чи відстрочення.