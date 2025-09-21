Практика судов
Отсрочка и рассрочка уплаты налогов: кто может пользоваться правом и как это сделать

18:44, 21 сентября 2025
Налогоплательщик может подать заявление в контролирующий орган с просьбой о рассрочке или отсрочке денежных обязательств либо налогового долга.
Главное управление ГНС в Винницкой области информирует: законодательство гарантирует плательщикам право на отсрочку или рассрочку уплаты налогов.

Как это работает

Согласно п. 100.2 ст. 100 Налогового кодекса Украины, плательщик налогов может подать заявление в контролирующий орган с просьбой о рассрочке или отсрочке денежных обязательств либо налогового долга.

Если сумма превышает 3 млн грн, обращение подаётся в Государственную налоговую службу Украины.

Важный нюанс

Подача такого заявления в центральный орган не освобождает от обязанности обратиться и в территориальный орган налоговой службы:

  • главных управлений ГНС в областях,
  • в городе Киеве,
  • межрегиональных управлений по работе с крупными плательщиками налогов (Центрального, Восточного, Западного, Южного, Северного).

Таким образом, заявление обязательно нужно подать по месту учёта плательщика или по месту учёта налогового долга. Это касается всех случаев обращений по рассрочке или отсрочке.

