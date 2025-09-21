Отсрочка и рассрочка уплаты налогов: кто может пользоваться правом и как это сделать

Главное управление ГНС в Винницкой области информирует: законодательство гарантирует плательщикам право на отсрочку или рассрочку уплаты налогов.
Как это работает
Согласно п. 100.2 ст. 100 Налогового кодекса Украины, плательщик налогов может подать заявление в контролирующий орган с просьбой о рассрочке или отсрочке денежных обязательств либо налогового долга.
Если сумма превышает 3 млн грн, обращение подаётся в Государственную налоговую службу Украины.
Важный нюанс
Подача такого заявления в центральный орган не освобождает от обязанности обратиться и в территориальный орган налоговой службы:
Таким образом, заявление обязательно нужно подать по месту учёта плательщика или по месту учёта налогового долга. Это касается всех случаев обращений по рассрочке или отсрочке.
