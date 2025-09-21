Українців, які вирішать повернутися з Польщі, забезпечать житлом і соцдопомогою — Ірина Верещук

Посилення вимог до перебування українців у Польщі змушує владу готувати систему підтримки для тих, хто вирішить повернутися додому.

Українська влада планує розглянути питання забезпечення державної підтримки для громадян, які проживають у Польщі та вирішать повернутися додому. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

За її словами, ідеться про створення системи соціальної допомоги, яка включатиме:

тимчасове житло,

гуманітарну, медичну та соціальну підтримку,

організаційну та логістичну допомогу у процесі повернення.

Ірина Верещук наголосила, що життя в Польщі залишається складним для літніх людей, осіб з інвалідністю, одиноких матерів із дітьми та інших вразливих категорій.

«Також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі. Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати. Тому, ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки», - підкреслила вона.

За її словами, так само важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення.

Найближчим часом питання обговорять на Платформі з питань українців за кордоном за участі органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів.

