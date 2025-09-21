Практика судів
  1. В Україні

Українців, які вирішать повернутися з Польщі, забезпечать житлом і соцдопомогою — Ірина Верещук

17:31, 21 вересня 2025
Посилення вимог до перебування українців у Польщі змушує владу готувати систему підтримки для тих, хто вирішить повернутися додому.
Українців, які вирішать повернутися з Польщі, забезпечать житлом і соцдопомогою — Ірина Верещук
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська влада планує розглянути питання забезпечення державної підтримки для громадян, які проживають у Польщі та вирішать повернутися додому. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

За її словами, ідеться про створення системи соціальної допомоги, яка включатиме:

  • тимчасове житло,
  • гуманітарну, медичну та соціальну підтримку,
  • організаційну та логістичну допомогу у процесі повернення.

Ірина Верещук наголосила, що життя в Польщі залишається складним для літніх людей, осіб з інвалідністю, одиноких матерів із дітьми та інших вразливих категорій.

«Також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі. Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати. Тому, ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки», - підкреслила вона.

За її словами, так само важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення.

Найближчим часом питання обговорять на Платформі з питань українців за кордоном за участі органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Україна біженець ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет рекомендував прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, внесений Андрієм Мотовиловцем, який є аналогічним раніше внесеному уряду.

Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах».

«Ми не можемо допустити нівеляції інститутів репутації і приватності»: Руслан Стефанчук закликав невідкладно підготувати до другого читання законопроект про захист персональних даних

«Ми не можемо допустити, щоб в державі відбулась нівеляція двох фундаментальних демократичних інститутів – це інститут репутації і інститут приватності» – зазначив Руслан Стефанчук.

У 2026 році прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів і прокурорів залишиться на рівні 2102 грн – проект бюджету

Уряд пропонує залишити 2102 грн для розрахунку окладів суддів і прокурорів.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області